Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10% dintre locurile de munca actuale vor fi automatizate in urmatorul deceniu. Avertismentul vine din partea unei companii americane de tehnologie care precizeaza ca printre joburile care vor disparea in urmatorii 25 de ani se numara contabilii, lucratori agricoli si chiar muncitorii in constructii.…

- Aproape toți urșii polari vor muri in urmatorii 80 de ani, din cauza incalzirii globale. Scenariul sumbru vine din partea mai multor oameni de știința, care au publicat un studiu intr-o revista de specialitate, scrie cbsnews.com .

- Cercetarile facute de Universitatea din Toronto, in Canada, au declarat ca incalzirea in zona arctica si consecinta ei, pierderea calotei glaciare, face mult mai dificila vanatoarea focilor, principala prada a ursilor polari. De asemenea, incalzirea in zona arctica ar putea duce la o uscare extrema…

- Aproape toți urșii polari vor muri in urmatorii 80 de ani, din cauza incalzirii globale. Scenariul sumbru vine din partea mai multor oameni de știința, care au publicat un studiu intr-o revista de specialitate.

- In cazul in care emisiile de gaze cu efect de sera continua in ritmul din prezent, o "prabusire a reproductiei si supravietuirii va pune in pericol existenta aproape tuturor subpopulatiilor polare pana 2100", avertizeaza cercetatorii. Inclusiv intr-un scenariu mai favorabil, extinctia acestor plantigrade…

- "Ghetarii sunt ecosistemel foarte sensibile la modificarile climatice. In ultimele decenii, efectele au fost mai evidente, antrenand o scadere notabila a masei ghetarilor si formarea unor noi lacuri", releva ANA. Peru are peste 8.000 de lacuri muntoase. Ghetarul Pastoruri, de 5.200 de metri, situat…

- "Daca te duci singur pe plaja, nu conteaza unde, evident ca nu e o problema. Dar, daca intri intr-un bar unde sunt o multime de oameni, acest lucru poate avea rezultate neplacute", a declarat Max Geraedts, medic si cercetator la Universitatea din Marburg, potrivit agentiei dpa. "Foarte putini oameni…

- Ritmul actual al incalzirii globale și al creșterii nivelului marii va duce la faptul ca mlaștinile din Delta Mississippi pur și simplu se vor pomeni sub apa. La aceasta concluzie au ajuns oamenii de știința de la Universitatea Tulane, lucrarea lor fiind publicata pe site-ul Science Advances. In ultimii…