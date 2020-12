Stiri pe aceeasi tema

- Gradina zoologica din capitala statului Pakistan, Islamabad, criticata la nivel international pentru rele tratamente aplicate elefantului Kaavan, si-a inchis definitiv portile, miercuri, ultimii ocupanti fiind transferati in strainatate, relateaza AFP. Doi ursi bruni himalayeni, Bubloo si Suzie, au…

- Cantareata americana Cher, care a militat pentru cauza unui elefant care traieste in conditii dezastruoase in gradina zoologica din Islamabad, s-a intalnit vineri cu premierul pakistanez Imran Khan inainte de mutarea, prevazuta duminica, a animalului intr-o rezerva din Cambodgia, potrivit AFP, potrivit…

- Pandemia de coronavirus nu il oprește pe Moș Craciun sa-i intalneasca pe cei mici. O gradina zoologica din Danemarca a gasit o metoda inedita pentru a aranja interacțiunea dintre Moș Craciun și vizitatori, scrie NBC News.In Danemarca, miercuri au fost raportate 1. 183 de noi cazuri de coronavirus, iar…

- „Nu lasați animalele inchise in locuri unde nu se pot salva!” , este mesajul transmis de I.S.U. Buzau, dupa un caz petrecut astazi, la Ramnicu Sarat, unde o mașina a ars ca o torța, la finalul intervenției fiind gasit un caine mort in portbagaj. „In aceasta dimineața, salvatorii din cadrul Detașamentului…

- Politistii Serviciului de Investigare a Infractiunilor Economice (SICE) au descins miercuri dimineata la mai multe adrese din Timis si Arad pentru perchezitii intr-un dosar in care doi padurari sunt acuzati de taieri ilegale de lemn.

- Dupa o viata plina si indelungata, cel mai batran exemplar de rinocer negru din lume a murit miercuri, la varsta de 46 de ani, la gradina zoologica din Berlin, a anuntat institutia pe pagina sa de internet, informeaza DPA. Kilaguni, o femela al carei semn distinctiv era un corn foarte pronuntat, a venit…

- Cinci papagali de la un parc zoologic din Lincolnshire, Regatul Unit, au fost pedepsiți pentru ca ii injurau pe vizitatori. Conform BBC , cei cinci papagali au fost izolați de restul pasarilor pe motiv ca injurau turiștii care vizitau parcul zoologic. Reprezentanții parcului spun ca „papagalii injura…

- Este vorba despre cinci papagali africani, Billy, Elsie, Eric, Jade si Tyson, care au ajuns in colonia de 200 de exemplare din aceeasi specie in luna august 2020. La scurt timp, insa, acestia au inceput sa se incurajeze reciproc sa injure. "Am remarcat repede, suntem obisnuiti cu papagali…