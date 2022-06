Urs filmat în timp ce își deschide ușa singur și intră într-o pensiune din Predeal (VIDEO) Un urs a fost suprins de camerele video in timp ce a intrat in recepția unei pensiuni din Predeal dupa ce și-a deschis singur ușa. In imagini se vede un urs in timp ce intra la receptia unei pensiuni din Predeal. Pensiunea ”vizitata” de urs se afla pe Bulevardul Libertații din stațiune. Ursul si-a deschis singur usa, a facut doi pasi in interior, dar s-a intors inapoi, speriat probail de zgomotul acesteia, si a vrut sa iasa. Vazand ca reuseste sa o deschida si in exteror, si pentru a nu ramane blocat, a mai zabovit un pic. Apoi, s-a uitat imprejur, cautand probabil mancare, dupa care a iesit. … Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

