- Este a 43-a zi de la invazia rusa pe teritoriul Ucrainei. Primarul orasului Mariupol estimeaza ca peste 5.000 de civili au fost ucisi. Un apropiat al opozantului rus Serghei Navalnii afirma ca Putin si-a scurtat timpul la putere cand a luat decizia de a invada Ucraina.

- „Forțele ruse se regrupeaza dupa ce au incercat sa ocupe Kievul”, titreaza New York Times, notand totodata ca Rusia ar intenționa sa imparta Ucraina in doua, consolidandu-și dominația in estul și sudul țarii. Ar fi vorba despre un „scenariu de tip Coreea”, avertizeaza șeful principalului Serviciu de…

- Mulți se intreaba in aceste zile de ce nu intervine ONU in Ucraina. Atat oamenii simpli, cat și analiștii se axeaza pe aceasta intrebare. „Tehnic, pentru ca este vorba de Consiliul de Securitate in care Rusia este membru permanent, nu se pot trimite trupe ONU, decat in eventualitatea improbabila in…

- Fostul șef al Statului Major, General (R) Eugen Badalan, este de parere ca razboiul pornit de Rusia in Ucraina ar putea dura pana in luna mai, doar daca diplomația reușește sa medieze acest conflict. „Daca diplomația lumii se concentreaza pe aceasta problema, razboiul se poate incheia la inceputul lunii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari luni ca tara sa nu va ceda niciodata in fata ultimatumurilor din partea Rusiei, iar orase precum Kiev, Mariupol sau Harkov nu vor accepta ocupatia rusa, transmite Reuters, citata de Agerpres . ”Avem un ultimatum cu puncte in el. ‘Urmati-l si…

- Doua milioane de oameni, jumatate dintre ei copii, au fugit din Ucraina în mai putin de doua saptamâni de când Rusia a pornit invazia împotriva acestei tari, transmite news.ro, citând oficiali ucraineni. Este cea mai grava criza a refugiatilor din Europa de la…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat ca, daca Rusia alege sa atace o națiune pașnica și nevinovata precum cea ucraineana, atunci Occidentul trebuie sa acționeze. Johnson a avertizat, totodata, asupra consecințelor posibilei escaladari a situației din Ucraina. Boris Johnson a avut un discurs…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut vineri occidentalilor sa nu creeze panica în jurul tensiunilor cu Rusia, care este acuzata ca pregateste o invazie în Ucraina. El a estimat totodata ca principalul risc pentru tara sa îl reprezinta „destabilizarea din interior”.„Nu…