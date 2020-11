Germania urmeaza sa adopte noi masuri restrictive pentru combaterea pandemiei de coronavirus. Conform Reuters, autoritațile au in lucru un document care prevad noi reguli și restricții pentru diminuarea numarului de imbolnaviri cu Covid-19. Noile restricții vin dupa un val de masuri stricte ep care Germania deja le-a impus luna aceasta. Efecetele au fost vizibile, in sensul ca numarul cazurilor de noi imbolnaviri cu Covid-19 nu a mai crescut atat de mult. Cu toate astea, autoritațile sunt de parere ca in acest ritm bilanțul zilnic al infectarilor nu va scadea. „Sunt necesare eforturi suplimentare…