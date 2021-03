Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, dr. Andreea Moldovan, spune ca e nevoie de noi masuri pentru ca „situația nu e roz”, iar spitalele sunt supraaglomerate. „Cred ca incet-incet aceasta libertate nu ne-o vom mai putea permite”, spune ea. Secretarul de stat in MS, Andreea Moldovan, a declarat,…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan, nu crede ca acest val pandemic poate fi oprit fara carantina, explicand ca procesul este mult mai amplu, sectiile de terapie intensiva sunt pline, iar rata de pozitivare este mare, relateaza News.ro. Andreea Moldovan a fost intrebata duminica,…

- Andrei Baciu, secretarul de stat in cadrul Ministerului de Sanatații, a vorbit in cadrul unei emisiuni la Digi24 despre vaccinul Johnson & Johnson. Acesta a precizat cand va veni in Romania și cum va fi administrat oamenilor. Mai mult, din luna aprilie, vaccinarea se va putea face și la medicii de familie.…

- Secretarul de stat Andreea Moldovan, mana dreapta a lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sanatatii, sustine ca un consilier onorific avea dreptul sa acceseze Registrul Electronic Național de Vaccinari, pentru ca are atributiuni in domeniul gestionarii acestor date. Zilele trecute, Ludovic Orban declara…

- Peste 2,6 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 vor fi livrate in luna martie, in Romania, a afirmat secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, marti, in cadrul unei conferinte de presa. "Pentru luna martie, vorbim de un total de 2.640.000 de doze si pentru toata perioada,…

- Sercretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, susține ca Romania s-ar putea confrunta cu un nou val – cel de-al treilea – al pandemiei, odata cu raspandirea celor doua noi tulpini – cea britanica și cea sud-africana. Cel de-al treilea val ar putea aparea la finalul lunii martie. „Tulpina…

- Andreea Moldovan, secretar de stat din ministerul Sanatații și fost director medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, a anunțat luni la Europa FM ca se schimba din nou strategia de testare pentru depistarea cazurilor de COVID-19. Secretarul de stat din ministerul Sanatații a explicat ca…

- Fostul președinte Traian Basescu lanseaza un atac dur la adresa actualului ministrul al Sanatații, Vlad Voiculescu. Liderul PMP il vede pe cel din urma ca fiind „un arogant care nu are nimic in cap”. Traian Basescu nu a avut cuvinte de lauda nici la adresa fostului ocupant al fotoliului de la Ministerul…