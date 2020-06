Stiri pe aceeasi tema

- In 2020, solstițiul de vara are loc pe 21 iunie. Cea mai lunga zi din an va avea 15 ore si 32 de minute, in timp ce noaptea cea mai scurta din an are 8 ore si 28 de minute. Aceasta zi vine cu o serie de superstiții privind influența care ar putea-o avea asupra destinului. Ce nu este bine sa faci, inca…

- Urmeaza cea mai scurta noapte Cea mai lunga zi din an sau solstițiul de vara incepe anul acesta incepand cu 20 iunie. Astfel, weekendul acesta ne așteptam ca ziua sa aiba 15 ore și jumatate, in timp ce noaptea va dura doar opt ore și jumatate. De asemenea, solstițiul de vara este inconjurat și de o…

- Solstițiul de vara este ziua in care incepe vara astronomica, deoarece in preajma acestei date, la trecerea meridianului, Soarele se ridica deasupra orizontului la unghiul maxim, iar intervalul diurn are durata maxima. Solstițiul de vara este și cea mai lunga zi din an, mai exact 15 ore și 32 de minute,…

- Solstitiul de vara este cea mai lunga zi din an. 21 iunie este ziua care indica inceputul verii astronomice, deoarece in preajma acestei date, la trecerea meridianului, Soarele se ridica deasupra orizontului la unghiul maxim, iar intervalul diurn are durata maxima.In astronomie, cele doua momente din…

- Elevii care au participat luni la examenul scris de Limba și literatura romana din cadrul Evaluarii Naționale 2020, au avut de raspuns mai multor cerințe pe marginea unui text la prima vedere, “Zborul” de Sorin Titel. Sorin Titel s-a nascut in anul 1935, in comuna Margina, județul Timiș, și a decedat…

- Pentru ca zilele acestea ni le petrecem exclusiv in casa, stam in fața televizorului mai mult decat de obicei. In cazul asta, macar sa urmarim ceva bun! Netflix și-a anunțat noutațile pentru luna aprilie, dintre care va recomand urmatoarele 10 titluri:The AddamsFamily / Familia Addams & Addams Family…

- Halat de unica folosința de vizitator, saci de gunoi in picioare, prinși cu leucoplast, viziera proprietate personala a unei colege, masca chirurgicala non-FFP2 - este echipamentul de protecție folosit in aceste zile de Sorin Alexandru, medic la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din…

- Sute de polițiști și jandarmi sunt in acțiune, luni seara, in Capitala și in țara, pentru a-i verifica pe oamenii care se afla pe strada sau circula in mașini, dupa ce au intrat in vigoare prevederile Ordonanței Militare nr. 2.Vezi și: Profilul mortilor de COVID-19 din Italia: Nicio victima…