Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu mai mult timp, artista a fost diagnosticata cu boala Lyme, dupa ce mai bine de un an a fost tratata in mod eronat, pentru o alta afecțiune. Adda a dezvaluit ca nu a fost mușcata de capușa, așa cum se intampla de obicei, ci a contractat boala de la mama sa, care sufera la randul ei de borelioza.„Eu…

- In urma cu mai mult timp, artista a fost diagnosticata cu boala Lyme, dupa ce mai bine de un an a fost tratata in mod eronat, pentru o alta afecțiune. Adda a dezvaluit ca nu a fost mușcata de capușa, așa cum se intampla de obicei, ci a contractat boala de la mama sa, care sufera la randul ei de borelioza.„Eu…

- Președintele rus Vladimir Putin este grav bolnav, boala principala este fatala – este ireversibila și nu face decat sa progreseze. Istoricul și analistul politic rus Valerii Solovei a declarat acest lucru intr-un interviu acordat lui Dmitri Gordon. „Celalalt lucru este ca acest lucru a fost ținut sub…

- Președintele rus Vladimir Putin este grav bolnav, boala principala este fatala – este ireversibila și nu face decat sa progreseze. Istoricul și analistul politic rus Valerii Solovei a declarat acest lucru intr-un interviu acordat lui Dmitri Gordon. „Celalalt lucru este ca acest lucru a fost ținut sub…

- Prințesa Charlene și Prințul Albert au participat ieri la inmormantarea Reginei Elisabeta a II-a, ce a avut loc la Westminster Abbey. Cum aparițiile sale au fost extrem de rare in ultima perioada, Charlene a reușit sa atraga atenția tuturor celor prezenți la funeraliile Reginei. Pentru ceremonie, aceasta…

- Starea de sanatate a presedintelui rus Vladimir Putin a fost pusa din nou la indoiala, dupa ce au aparut noi imagini, duminica, 31 iulie, in care liderul de la Kremlin pare ca nu isi poate folosi bratul drept, relateaza Daily Mail.

- Politologul Serghei Markov, un apropiat loial al lui Putin a afirmat ca „peste jumatate” dintre ministrii rusi vor sa-l destituie pe Vladimir Putin, relateaza Daily Star cu referire la Adevarul . Intr-un interviu acordat publicatiei rusesti Kazan Business Gazeta, fostul consilier apropiat al președintelui…

- Probleme de sanatate pentru Vladimir Putin? Salvarea a fost chemata la 1 noaptea la palatul unde locuiește președintele rus, dupa ce acesta ar fi acuzat niște probleme de sanatate. Așadar, ce a pațit liderul Rusiei vedeți in randurile de mai jos. Vladimir Putin, probleme de sanatate. O ambulanța ar…