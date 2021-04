Următorul smartphone Nokia ar putea să împacheteze o cameră de 108MP și un nou chipset Qualcomm cu 5G Nokia nu a terminat lansarile mari anul acesta, dar va dura ceva timp pana cand urmatorul val de smartphone-uri va fi dezvaluit. Compania finlandeza a introdus șase dispozitive noi in prima jumatate a anului 2021, dar a pastrat ceea ce este mai bun pentru a doua jumatate. Zvonurile anterioare sugereaza ca un succesor al Nokia 8.3 5G este deja in lucru, dar nu se știau prea multe despre dispozitiv. Din fericire, oamenii de la NPU au aflat ceva mai multe despre dispozitivul care urmeaza. Deși nu va fi etichetat drept flagship, succesorul Nokia 8.3 5G este așteptat sa conțina o uimitoare camera principala… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol: connect.ro

