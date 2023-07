Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj s-ar interesa de Adrian Rus, stoperul in varsta de 27 de ani de la Pisa, Serie B. CFR e intr-o reconstrucție totala. In ultimele zile, din Gruia au plecat mai mulți fotbaliști importanți, ca Nana Boateng (transferat de Jeonbuk Motors), Simone Scuffet (Cagliari), Yuri Matias (Neftchi Baku),…

- In urma cu doua zile, Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a anunțat ca i-a vandut pe Andrei Burca și Yuri Matias, iar in aceasta vara au mai plecat din Gruia Nana Boateng, Christopher Braun și Simone Scuffet.In plus, fosta campioana este dispusa sa renunțe și la alți jucatori importanți, precum…

- Golul de 2-0 din CFR Cluj - Poli Iași a venit in urma unei faze cum rar se vede pe stadioane. Fundașul dreapta Cristi Manea a profitat de indolența adversarilor și a inscris un gol prețios. CFR Cluj a inceput repriza secunda in avantaj, 1-0, grație golului inscris de Daniel Birligea in minutul 12. Elevii…

- Dan Petrescu l-a luat de la CFR Cluj pe Nana Boateng și se pregatește sa mai inregimenteze la Jeonbuk Motors un fotbalist de la fosta echipa. In Coreea de Sud ar urma sa ajunga atacantul kosovar Ermal Krasniqi, informeaza surse autorizate ale Gazetei. Abia instalat pe banca fostei campioane, Andrea…

- Echipa de fotbal CFR Cluj a invins formatia Ceahlaul Piatra Neamt cu scorul de 3-1 (1-1), sambata, in ultimul sau meci amical jucat in stagiul de pregatire de la Brasov, potrivit Agerpres.Pentru clujeni au inscris Yuri Matias (31 - penalty), Daniel Birligea (56) si Ermal Krasniqi (59), potrivit paginii…

- Pe langa Cristi Manea și Andrei Burca, CFR Cluj va mai da un jucator in dubla Kosovo – Romania: Ermal Krasniqi (extrema, 24 de ani). Kosovo - Romania are loc pe 16 iunie, de la ora 21:45. meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Antena 1Elveția - Romania se joaca pe 19 iunie, de la 21:45, liveTEXT…

- CFR Cluj a fost invinsa de Farul, scor 1-2, iar Universitatea Craiova a cedat 0-1 in fața lui Sepsi. Mario Camora (36 de ani), capitanul „feroviarilor”, spune ca Andrei Burca (30 de ani) a fost eliminat fara motiv. Barajul de Conference League dintre CFR Cluj și FCU Craiova se va juca in Gruia. Din…

- Dan Petrescu (56 de ani) a ratat primul titlu de campion cu CFR Cluj din ultimii 6 ani și ar lua in calcul sa plece de la echipa. In ciuda faptului ca președintele Cristi Balaj a precizat ca tehnicianul vrea sa ramana in Gruia, e posibil ca oferta excelenta venita din Asia sa-i fi schimbat viziunea…