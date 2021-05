Urmasii victimelor Holocaustului vor primi o indemnizatie lunara. Ce valoare are aceasta Urmasii victimelor Holocaustului vor primi o indemnizatie de 175 lei Legea a trecut si de forul decizional in ParlamentUrmasii persoanelor decedate sau disparute in timpul Holocaustului vor primi o indemnizatie lunara de 175 de lei, incepand cu anul viitor, potrivit unui proiect de lege aprobat de Camera Deputatilor, care a fost for decizional.Proiectul de lege completeaza OUG 105 1999, iar indemnizatia stabilita pentru acesti urmasi are cea mai mica valoare dintre cele prevazute de actul normat ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

