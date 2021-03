Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt evenimente care s-au suprapus insa fara o relatie de cauzalitate demonstrata si ca element principal este faptul ca acum cateva minute a inceput o sedinta la nivel european cu conducerea tuturor institutiilor si agentiilor nationale pentru medicamente pentru acest subiect. Cand se va termina aceasta…

- Celebrul luptator Tolea Ciumac a reușit, in cele din urma, cu ajutorul autoritaților italiene, sa scape de pușcarie. Acesta este urmarit intrenațional de polițiștii din Romania, dupa ce, anul trecut, a fost condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni de inchisoare cu executare, pentru contrabanda.

- Romania este pe locul 18 in lume și pe locul 6 in Uniunea Europeana, la capitolul vaccinare. Au fost administrate 42,2 milioane de doze de vaccin in 51 de tari pe pe tot globul. Aproximativ 2,43 milioane de oameni sunt vaccinati intr-o zi, potrivit alephnews.ro. Dintre tarile UE, pe primul loc este…

- ”Respinge, ca nefondat, recursul in casatie formulat de recurenta inculpata Bica Alina Mihaela impotriva deciziei penale nr. 284 din data de 27 noiembrie 2019 pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul de 5 Judecatori, in dosarul nr. 3067/1/2018. Definitiva”, se arata in decizia instanței. Recursul…

- Marian Godina este așteptat, alaturi de mai mulți colegi, pe 25 martie, la Curtea de Apel București, intr-un proces cu Poliția Romana, care a „uitat” sa achite drepturile salariale ale angajaților in perioada 2015-2020.

- "Asta spuneam prin 2015. Valabil și astazi", scrie pe pagina de facebook, unul dintre liderii diasporei romanesti din Italia, Adrian Nita.-Despre faptul ca suntem interesati de politica si situatia economica din Romania, nu exista nici un dubiu. Nu ne putem desprinde sub nici o forma si asta arata faptul…

- Urmarit internațional dupa ce a fost condamnat definitiv la trei ani și patru luni de Tribunalul Bacau, intr-un dosar de contrabanda, Tolea Ciumac l-a felicitat pe Benny Adegbui pentru victoria spectaculoasa impotriva campionului Badr Hari, insa a dezvaluit și faptul ca l-a ajutat pe sportivul roman…