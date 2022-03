Managementul de la Școala Populara de Arte Iași s. a transformat in prostituție artistica. Profesorii sunt harțuiți de directorul Vlad Baba și obligați sa presteze programe artistice in afara școlii. In acest sens, Costel Alexe a aprobat achiziția unui microbuz pentru deplasari, ceea ce contravine fișei postului, prin care se precizeaza ca profesorii școlii au fost angajați pentru a presta doar activitați didactice. In timp ce angajații iși iau concedii medicale din cauza stresului, urmaritul penal Vlad Baba, iși petrece concediile in Thailanda din banii caștigați ilegal in urma detașarii pe postul…