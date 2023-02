Urmărit internaţional, reţinut de jandarmi în faţa unui magazin Un barbat de 33 ani, din Galati, cautat din anul 2022 de catre autoritatile judiciare din Italia in vederea extradarii, a fost retinut jandarmi, informeaza, joi, Inspectoratul de Jandarmi al Judetului Galati, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

