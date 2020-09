Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala iși arata și partea urata in zone unde candidații sau echipele lor intra in conflicte pe fondul luptei electorale. La fiecare patru ani de zile astfel de episoade sunt nelipsite, mai ales in mediul rural, unde se ajunge la batai in toata regula.

- Miliardarul Michael Bloomberg, care a cheltuit in acest an 1 miliard de dolari din banii proprii pentru candidatura sa esuata la presedintia SUA, va contribui cu cel putin 100 de milioane de dolari pentru sustinerea campaniei democratului Joe Biden impotriva republicanului Donald Trump in Florida, transmite…

- Explicația primarului Catalin Flutur ca nu a putut face mai mult in ultimii 4 ani pentru ca ar fi fost blocat de consilierii PSD in Consiliul Local se dovedește o mare minciuna, demascata chiar de documentele oficiale consemnate in ședințele de consiliu.

- Botoșanenii care ajung in sudul țarii, in concedii sau in interes de serviciu, sunt fericiții privitori ai celui mai mare parc de centrale eoliene care a fost construit in urma cu mai bine de un deceniu la Fantanele-Cogealac. Și in Moldova a existat o pornire firava și curajoasa deopotriva la Bucecea…

- Un barbat de 39 de ani din Botosani si-a omorat in bataie tatal. Batranul a fost lovit cu pumnii in cap pana si-a dat ultima suflare. Agresorul ar fi marturisit ca si-ar omorat tatal fiindca in el salasluia ”cel rau”.

- Au plecat din țara sa lucreze pe salarii decente, insa s-au trezit in mijlocul unui focar de coronavirus. Vorbim de peste 1.000 de romani plecați la lucru la un abator din Germania, care au fost diagnosticați cu COVID-19. De parca situația nu era destul de grava, mai mulți romani s-au trezit cu mașinile…

- Un barbat de 36 de ani care a fost inchis in Penitenciarul de Maxima Siguranta din Iasi s-a reintors in timp record in spatele gratiilor dupa ce a comis o noua infractiune in aproximativ trei ore de la eliberare. Marius Ciprian Varzar este originar din Dorohoi, judetul Botosani, si a fost eliberat la…