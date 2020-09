Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar care conducea fara permis a sarit din masina in mers, in timp ce era urmarit de politistii constanteni, el refuzand initial sa opreasca la semnalul oamenilor legii. Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat, marti, un…

- Un tanar de 22 de ani care conducea fara permis a sarit din masina in mers, in timp ce era urmarit de politistii constanteni, el refuzand initial sa opreasca la semnalul oamenilor legii.

- La un moment dat, barbatul in cauza a sarit din vehiculul aflat in mers, care a rulat o portiune de drum, ulterior oprindu se intr un autoturism.La data de 1 septembrie a.c., in jurul orei 16.40, politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un barbat de 22 de ani, din municipiul Constanta,…

- Patru tineri, dintre care 3 minori, au fost reținuți de polițiștii INSP al IGP la scurt timp dupa ce au furat o mașina din sectorul Ciocana din capitala. Proprietarul unui automobil a observat azi dimineața, in jurul orei 08:00, ca mașina nu mai este in locul unde a parcat-o cu o seara inainte și a…

- "In de noaptea de 11 spre 12 iulie, in jurul orelor 00,10, pe DJ 653, in comuna Schitu, un barbat de 33 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism, fiind urmarit de un echipaj de politie, nu a oprit la semnalul regulamentar efectuat de un echipaj de politie, si-a continuat deplasarea,…

- Poliția clujeana a fost alertata noaptea trecuta dupa ce un tânar a furat o autoutilitara din parcarea unui hotel din Cluj-Napoca. Autoutilitara a fost data în atenția patrulelor din întreg județul, formându-se filtre rutiere pe raza întregului județ. La scurt…

- Luni seara, pe strazile din Arad, a avut loc o urmarire ca-n filme. Un barbat de 32 de ani a fost urmarit de polițiști, dupa ce acesta nu a oprit la semnalele acestora. Inainte sa fie prins, barbatul s-a lovit cu autoturismul de o casa și un copac, informeaza Agerpres.Incidentul aavut loc in zona istorica…

- Urmarire ca-n filme, ieri, in județul Iași, unde un echipaj de poliție a incercat sa convinga un șofer despre care agenții aveau informații ca e la volan fara permis, sa traga pe dreapta.