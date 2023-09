Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat fara permis, care a furat o mașina din județul Brașov, a condus-o cu 160 de kilometri pe ora, cu Poliția pe urme, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un copac și s-a rasturnat intr-un șant in județul Vrancea.Polițiștii vranceni au fost sesizați de catre colegii…

- Un accident violent a avut loc, sambata, in jurul orei 03.55, intr-o intersecție din municipiul Targoviște. Un taximetrist s-a rasturnat cu mașina și a avariat alte trei autoturisme staționate. In urma impactului, taximetristul, un barbat de 61 de ani, din Razvad, a fost ranit. Acesta a fost transportat…

- La data de 21 septembrie a.c., in jurul orei 06:09, polițiștii din cadrul Secției nr. 13 Poliție Rurala Titu au fost sesizați prin SNUAU 112 de catre un tanar de 20 de ani, din Serdanu, cu privire la faptul ca i-a fost sustras un autoturism parcat in curtea locuinței. Din cercetarile efectuate, polițiștii…

- Focuri de arma au fost trase de polițiști in trafic pentru a opri un tanar șofer care a refuzat sa opreasca. Cateva echipaje de poliție din Vrancea au urmarit șoferul de 18 ani, care avea un minor in mașina, conducatorul auto neavand permis și, in plus, era și sub influența alcoolului. Acesta a intrat…

- In cursul nopții de duminica spre luni, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești, aflandu-se in comuna Broșteni, au efectuat semnal de oprire unei autoutilitare, insa conducatorul acesteia a refuzat sa opreasca.

- ”In aceasta dimineata, o autoutilitara, folosita pentru transportul gunoiului menajer, s-a rasturnat pe strada Dealul Spirii din municipiul Brasov, intr-o zona cu panta si curba la stanga, si a lovit 2 autovehicule parcate”, transmit reprezentanții IPJ Brasov.Potrivit sursei citate, in urma accidentului…

- Urmarire ca-n filme in București pentru capturarea unui barbat. Este vorba despre un traficant care transporta in masina noua tipuri de droguri. El a fost prins cu greu in trafic de mai multe echipaje de politie, dupa o cursa nebuna pe strazile din Capitala.