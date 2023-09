Urmărire ca în filme: Un bărbat fără permis a furat mașina din Brașov și a condus-o urmărit de poliție cu 160 km/oră Un barbat fara permis, care a furat o mașina din județul Brașov, a condus-o cu 160 de kilometri pe ora, cu Poliția pe urme, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un copac și s-a rasturnat intr-un șant in județul Vrancea. Polițiștii vranceni au fost sesizați de catre colegii lor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov cu privire la un autoturism care a fost sustras de pe raza lor de competența și, cel mai probabil, se afla pe raza județului Vrancea, iar șoferul nu are permis de conducere, conform mediafax. Potrivit IPJ Vrancea, autoturismul a fost… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

