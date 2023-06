Urmărire ca în filme, în plin centrul orașului Timișoara. Șoferul de 24 de ani a fost oprit cu focuri de armă VIDEO Totul a inceput cand oamenii legii au vrut sa il traga pe dreapta pe șofer pentru un control de rutina. Barbatul, insa, nu s-a conformat semnalului și a continuat deplasarea.Forțele de ordine au pornit imediat in urmarirea mașinii și au cerut și sprijinul colegilor din teren. Șoferul, insa, a apasat și mai tale pedala de accelerație, moment in care polițiștii au inceput sa traga focurile de avertisment in aer.La un moment dat, in goana sa nebuna prin oraș, barbatul a reușit sa raneasca un polițist, insa nu s-a oprit din drum.Conducatorul auto și-a continuat deplasarea pana cand, intr-o curba,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Incident deosebit de grav in Timiș, vineri dimineața. Polițiștii Secției 3 Poliție Urbana Timișoara, aflați la datorie pe bd. Constantin Brancoveanu din Timișoara, i-au facut semn sa opreasca unei mașini, insa șoferul nu s-a conformat semnalului și a continuat deplasarea.

