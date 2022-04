Urmări ale sărbătorilor: colici biliare, pancreatite, dar şi traumatisme ori arsuri Sarbatorile de Paste din acest an nu au fost linistite pentru toti iesenii. In Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul "Sf. Spiridon" au ajuns mai multe persoane care au avut nevoie de ingrijiri de specialitate. Foarte multi ieseni au ajuns la spital in urma consumului excesiv de mancare sau alcool, dar au existat si victime ale agresiunilor. Au fost peste 15 cazuri de etilism acut, consum excesiv de alcool, si peste 10 cazuri de colica biliara, cunoscuta popular drept "criza de fiere" si care se manifesta cu durere intensa in partea dreapta a abdomenului. Alti trei ieseni cu varste… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

