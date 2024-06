Stiri pe aceeasi tema

- Io, niciodata, da’ absolut niciodata, nu m-am priceput la economie, ca de aia cred ca n-am reușit sa economisesc in veci nici cat sa ma duc in concediu in Bora Bora. Pa vremea mea, era musai sa dai ceva egzamene de admitere la facultațile astea de economie și unu’ din egzamene era din matematica. De…

- Trei cetateni romani s-au adresat Ambasadei Romaniei la Canberra si Consulatului General al Romaniei la Paris pentru a-si semnala prezenta in Noua Caledonie, teritoriul francez de peste mari aflat sub stare de urgenta in urma protestelor masive si a incalcarilor grave ale ordinii publice care au loc…

- Poliția locala și cei de la RADP și-au facut treaba la Cluj-Napoca unde au ridicat un Porsche in valoare de 200.000 de euro parcat neregulamentar. Practic nu le-a pasat cat costa bolidul și nici cine este proprietarul. Oamenii și-au facut treaba, au aplicat amenda și au ridicat mașina. Din imagini,…

- CARAȘ-SEVERIN – Asfaltarile au inceput cu intravilanul din Tincova, urmand pregatirile pentru inceperea asfaltarilor de la Moldovița! Joi, echipa de evaluare a fost la Moldovița, pentru pregatirea in vederea inceperii lucrului in ziua de luni. „Rigole betonate, traversari cu tuburi de beton și covor…

- Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, i-a criticat pe Florinel Coman (FCSB) și Alexandru Mitrița (Universitatea Craiova). Deși sunt doi dintre cei mai in forma jucatori din Liga 1, Marian Iancu nu e impresionat de cei doi, pe care ii numește „jucatori de o singura faza”. Marian Iancu: „Coman…

- Procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat anunța deconspirarea unei scheme de eschivare de la impozitarea a peste 8 500 000 lei, de catre un centru de apel din Chișinau, care presta servicii in Statele Unite ale Americii.

- George Marin Ceea ce ar fi trebuit sa fie o expunere a talentelor tinere din Romania și Italia care sa explodeze in viitoare mari performanțe ale echipelor naționale de seniori s-a transformat intr-un pavan, acel dans lent caracteristic italienilor din vechime, daca privim dinspre tanara squadra azzura,…

- LIVE-VIDEO: Ministrul Educației, la Alba Iulia. Are loc semnarea contractului pentru construcția unui campus de invațamant dual Ministrul Educației, la Alba Iulia. Ministrul Ligia Deca se afla luni in județul Alba. De la ora 10:15, aceasta participa la semnarea contractului de finantare a proiectului…