- In 22 martie, de Ziua Mondiala a Apei, la ora 13, la centrul educațional Aquapic, de la Uzina de Apa Industriala din Timișoara, pe strada Frederic Mistral nr. 1, se deschide o expoziție inedita, de arhitectura de interior și design grafic. Cuprinzand o selecție de lucrari ale studenților din anul terminal…

- Kunsthalle Bega va gazdui prima vizita la Timișoara a muzeului nomad „Triumf Amiria. Muzeul Culturii Queer”, ca preambul a unei serii de expoziții ce vor fi prezentate in decursul anului 2022. Intitulata „PUNCT ~ CU ~ PUNCT /// DOT ~ TO ~ DOT”, aceasta inaugureaza cel mai nou format expozițional din…

- Casa Artelor incepe anul cultural 2022 cu o expoziție gazduita de Galeria Pygmalion, „Historia Naturalis – A glimpse into the study of insects and birds”, un demers artistic semnat de Laura Duduleanu, artist care și-a susținut licența și masterul in grafica la Facultatea de Arte și Design din Timișoara,…

- Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Sociologie și Psihologie, a constituit un grup de suport care ofera consiliere psihologica pentru cetațenii ucraineni refugiați in Romania din cauza razboiului. Astfel, Departamentul de Psihologie al Facultații de Sociologie și Psihologie din UVT…

- „Verde de veghe” este expoziția Danielei Rațiu, care va fi deschisa vineri, 18 februarie, la Galleria 28, in parteneriat cu Grupul Noima, iar cuvantul de deschidere va fi rostit de scriitorul Robert Șerban. „Nu demult, Daniela Rațiu a luat cu harnicie, «da capo», drumurile de mii de ori strabatute ale…

- Cunoscutul arhitect Sever Mitrache este pe simezele artelor plastice slatinene, cu o expoziție de pictura sugestiv intitulata „Fac ce vreau”. Expozitia a fost vernisata la Galeria „Artis” a Muzeului Județean Olt, in prezența mai multor personalitați artistice și a unui numeros public. Vernisajul a avut…

- Expozitia „Corina Chiriac, istoriile unei mari artiste”, care pune in valoare donatia facuta muzeului de catre solista, in septembrie 2021, se va deschide miercuri, 2 februarie, la Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR). Intre aceste documente se regasesc și cele care fac referire la originile…

- Muzeul Județean va da curs invitației Institutului Cultural Roman de a organiza, la Bruxelles, o expoziție de marțișoare. Evenimentul face parte din calendarul activitaților pe care Muzeul Județean le va dedica „Zilei femeii”. „Este o invitație care vine ca urmare a unei intregi serii de activitați…