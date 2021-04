Stiri pe aceeasi tema

- Circulația trenurilor de metrou a fost modificata pe Magistrala 2 din cauza unei urgențe medicale care a aparut vineri, intr-un tren aflat in stația Piața Unirii 2. Metrorex anunța ca vineri, incepand cu ora 9:13, din cauza unei urgențe medicale semnalate intr-un tren la stația de metrou Piața…

- Aglomerație la metrou, vineri dimineața, pe Magistrala 2 Dimitrie Leonida – Pipera. Traficul a fost dat peste cap mai bine de o jumatate de ora, dupa ce unei femei de aproximativ 50 de ani i s-a facut rau.

- Premierul Florin Citu a anuntat, duminica, mai multe masuri dupa protestul de la metrou, subliniind ca „nu voi permite sa fim santajati de un grup de oameni organizati in stil mafiot”. „Nimeni nu este mai presus de lege! Si ca sa ma asigur, acestea sunt masurile pe care le impun, ca urmare a actiunii…

- "In dimineata zilei de 26 martie, reprezentanti ai sindicatului USLM au organizat un protest spontan in statia Piata Unirii. Acestia au coborat in tunel, pe calea de rulare,si au impiedicat pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri. Asa-zisul protest spontan reprezinta in…

- Circulatia trenurilor de metrou a fost reorganizata miercuri dimineata in sistem pendula intre statiile Gara de Nord 2 - Grivita, pe firul 1 (Magistrala 4), din cauza unei avarii la reteaua electrica. In aceste conditii sunt inregistrate intarzieri minime de circa 2-3 minute, informeaza Metrorex intr-un…

- Mai multe garnituri de metrou circula pe alte rute din cauza unei defecțiuni care a aparut miercuri dimineața pe o șina dintre stațiile Grivița – Basarab 2. Intarzierile sunt minime, anunța reprezentanții companiei Metrorex. Potrivit conducerii Metrorex miercuri, incepand cu ora 08:51, din…

- O fata de 13 ani a alunecat din metrou, luni seara, la statia Piata Unirii 1, dar a fost salvata fara a fi ranita. Metrorex anunta ca circulatia a fost reorganizata intre statiile Piata Unirii 1 - Eroilor 1, inregistrandu-se intarzieri minime.

- O fata de 13 ani a cazut in calea de rulare a metroului de la stația Piața Unirii 1 din București. Aceasta a fost scoasa de personalul Metrorex, circulația fiind blocata pe direcția catre stația Republica.