Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 11-17 septembrie, in baza Ordinului Prefectului nr. 486/2023 privind constituirea la nivel județean a comisiei mixte de verificare la instituțiile publice și operatorii economici care depoziteaza, transporta, distribuie, utilizeaza, comercializeaza carburanți, lubrifianți și produse derivate…

- Lucrari pe raul Lapuș efectuate de angajații Sistemului de Gospodarire a Apelor Maramureș, care au finalizat intervenția “Completari terasamente dig Remetea Chioarului – Lapușel”. Lucrarile au inceput in data de 9 august 2023 și s-au desfașurat pe doua tronsoane, respectiv primul tronson, in lungime…

- Astazi, 30 august 2023, angajații din cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Maramureș intervin pe raul Sasar, in municipiul Baia Mare, pentru intreținerea covorului vegetal, cosiri și indepartarea vegetației. Apele Romane au anunțat ca se intervine pentru indepartarea vegetației dezvoltata in exces…

- Vin ploile azi peste Maramureș. Potrivit informațiilor primite de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, vremea in Maramureș va fi calduroasa, iar in orele amiezii disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, dar vremea va deveni instabila spre seara, cand pe arii restranse, indeosebi…

- Vin ploile azi peste Maramureș. Potrivit informațiilor primite de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, vremea in Maramureș va fi calduroasa, iar in orele amiezii disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, dar vremea va deveni instabila spre seara, cand pe arii restranse, indeosebi…

- Continua controalele legate de centrele rezidențiale care funcționeaza pe raza județului. In urma controalelor efectuate de comisia mixta a fost identificat un centru rezidențial in municipiul Sighetu Marmației, care nu are licența de funcționare. Comisia mixta de control s-a deplasat la locația respectiva,…

- Restricții de circulație la pod la Lapușel pe DN 1C din cauza unor lucrari. Anunțul a fost facut de cei de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, fiind vorba despre lucrarile de inlocuire a rosturilor de dilatație pe pod, DN1C, km 143+782 – 143+925, localitatea Lapușel. Acestea continua incepand…

- Știm cu toții ca pe cursurile de apa din județ avem destule gunoaie și oricat le-am curața, apar altele. Spre exemplu, paraul Craica din Baia Mare, unde gunoaiele sunt la fel de ani de zile. Pe Sasar in Baia Mare nu s-a facut nicio acțiune de curațenie, deși gunoaie sunt destule. In perioada 12 iunie…