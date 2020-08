Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Laura s-a transformat marti in uragan in Golful Mexic, fiind insotita de vanturi cu viteze de 120 km/h si amenintand zona de coasta a SUA, a anuntat Centrul national pentru uragane (NHC) din Statele Unite, relateaza AFP. Laura urmeaza sa creasca in intensitate pe masura ce se va apropia…

- Furtuna tropicala Isaias a crescut in intensitate si a devenit un uragan de categoria 1, care se indreapta spre arhipelagul Bahamas si spre statul american Florida, au anuntat vineri dimineata reprezentantii Centrului National pentru Uragane (National Hurricane Center - NHC) din Statele Unite, citati…

- Uraganul Hanna, primul din sezonul 2020 format in Atlantic, a atins sambata seara zona de uscat de-a lungul coastei statului american Texas, provocand ploi abundente si vijelii ce ar putea conduce la inundatii foarte periculoase, relateaza duminica AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Hanna, incadrat…

- Trei furtuni tropicale amenința Statele Unite și Insulele Caraibe. Este vorba despre uraganul Hanna, in Golful Mexicului, uraganul Douglas așteptat in Hawaii și furtuna tropicala Gonzalo, in Atlantic, scrie CNN.

- Un puternic uragan de categoria a 3-a, cu viteze ale vantului de pana la 190 de kilometri la ora, inainteaza in Oceanul Pacific si se preconizeaza ca va atinge in acest weekend unele zone din Hawaii, a anuntat vineri Centrul National pentru Uragane (NHC), citat de Reuters. Douglas ar putea fi primul…

