Uraganul Lane a scazut in intensitate pana la categoria a 3-a pe o scara de 5 in drumul sau catre Hawaii, insa a provocat deja rafale puternice de vant, ploi torentiale, inundatii, alunecari de teren si valuri inalte care i-au facut pe locuitori sa se adaposteasca sau sa fuga din calea furtunii, relateaza vineri Reuters. Desi vartejul se afla inca in Oceanul Pacific, la aproximativ 290 de kilometri sud-est de Kailua-Kona, cantitati de precipitatii de peste 30 de centimetri au fost deja semnalate in estul Hawaii, dupa cum a anuntat Kelly Wooten, purtatoarea de cuvant a Agentiei pentru aparare civila…