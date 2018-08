Uraganul Lane a ajuns în Hawaii. Primele pagube - VIDEO Live Principalele regiuni locuite ale arhipelagului, si in special capitala Honolulu, se pregateau vineri pentru ce-i mai rau, chiar daca uraganul a fost retrogradat de la categoria a 3-a la categoria a 2-a, din cinci pe scara Saffir-Simpson, relateaza AFP. 'Exista un sentiment de ingrijorare dar imi pastrez speranta' ca totul va fi bine, a declarat pentru AFP un locuitor din Haleiwa, de pe insula Oahu. La ora 15.00 GMT Lane era insotit de vanturi cu viteze de 175 km/h, uraganul avansand cu viteza de 7 km/h, potrivit ultimului buletin al Centrului national al uraganelor din Pacific (CPHC).… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

