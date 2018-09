Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Florence a deversat "cantitati monumentale" de precipitatii chiar daca forta sa a slabit, a declarat sambata Roy Cooper, guvernatorul Carolinei de Nord, stat din sud-estul SUA cel mai afectat de intemperii, transmite AFP. "Multi oameni care cred ca uraganul i-a ocolit nu s-au confruntat deocamdata…

- Cel puțin cinci persoane, printre care o mama și bebelușul ei, au murit in statul Carolina de Nord din cauza furtunii Florence. Femeia și pruncul ei s-au stins dupa ce un copac doborat de vantul puternic s-a prabușit peste casa lor. Uraganul Florence a atins vineri țarmurile statului Carolina de Nord…

- Guvernatorul din Carolina de Nord a declarat vineri ca uraganul Florence este pe cale sa devasteze acest stat sud-est american unde a atins uscatul in zori, aducand vanturi violente, ploi torentiale si provocand primele inundatii. "Furtuna ne distruge statul", a deplans guvernatorul Roy Cooper…

- Peste un milion de americani au fost evacuați din locuințele lor care se afla in calea uraganului Florence, cel care se așteapta sa loveasca in urmatoarele ore coasta de est a Statelor Unite. In calea lor, refugiații au golit rafturile magazinelor, luand cu ei alimente pentru a avea ce sa manace in…

- Peste un milion de persoane din statul Carolina de Sud au fost evacuate luni, din cauza apropierii uraganului Florence, care va afecta și statele Carolina de Nord și Virginia, unde autoritațile au declarat stare de urgența, relateaza BBC, potrivit Mediafax.Uraganul Florence este posibil sa…

