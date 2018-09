Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Florence este asteptata sa se transforme intr-un "uragan major si periculos" pana luni, pe masura ce se apropie de Caraibe si de coasta estica a Statelor Unite, indica previziuni meteorologice, citate de DPA. Furtuna va afecta Insulele Bermude si Bahamas marti si miercuri,…

- Furtuna tropicala Gordon loveste sudul Floridei, cu vanturi puternice si ploaie, si se asteapta sa se transforme in uragan de-a lungul coastei centrale a Golfului Mexic din Statele Unite in seara zilei de marti, a anuntat Centrul National pentru Uragane, informeaza Reuters,

- Furtuna tropicala Gordon a crescut in intensitate si are mari sanse sa se transforme in uragan cand va atinge, in a doua parte a zilei de marti, zona de uscat din nordul si centrul Golfului Mexic, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters. Gordon…

- Depresiunea subtropicala 5 s-a format in mijlocul Oceanului Atlantic si va evolua in furtuna subtropicala in a doua parte a zilei de miercuri, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters.Sistemul se afla la circa 1.630 de kilometri vest de Insulele…

- A parcurs patru mii de kilometri cu skateboardul electric. Este vorba despre francezul Fabrice Gropaiz, care a pornit pe 26 mai de la San Francisco, de pe Coasta de Vest a Statelor Unite, si, peste doua luni, a ajuns pe cea de Est, la Miami.