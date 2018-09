Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 32 de persoane au fost ucise, iar alte 120 au fost ranite in urma unui atac sinucigas produs marti in cursul unui miting desfasurat in orasul afgan Jalalabad, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Japonia a fost lovita de cel mai puternic taifun din ultimii 25 de ani. Cel putin opt oameni au murit, peste 160 sunt raniti iar peste 1,6 milioane de familii sunt lipsite de curent electric. Transportul aerian s...

- Cel putin 11 persoane, inclusiv cinci membri ai fortelor de securitate irakiene, au fost ucise miercuri intr-un atentat cu masina-capcana la un post de control in districtul Qaim, din provincia Anbar, relateaza...

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte 241 au fost ranite, in urma unui seism cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter, produs duminica in apropierea orașului iranian Kermanshah, relateaza site-ul agenției Reuters. Cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter in Iran Majoritatea victimelor…

- Dezastru in Italia. Un pod s-a prabusit in apropiere de Genova. Potrivit agentiei de presa ANSA, 11 oameni si-au pierdut viata, intre care un copil, dupa ce masinile in care se aflau au fost prinse...

- Un cutremur puternic s-a produs duminica dimineata in insula Lombok din Indonezia, o polulara destinatie turistica. In urma seismului de 6,4 grade magnitudine si-au pierdut viata cel putin 10 persoane, iar alte 40 au fost ranite, transmite AP. Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade a avut loc in insula…

- Cel putin trei persoane au murit intr-o suburbie a capitalei indiene New Delhi, dupa ce un bloc de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.