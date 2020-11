Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Eta s-a transformat in uragan luni dimineata dupa ce a crescut in intensitate in Marea Caraibilor si se indreapta spre Nicaragua si Honduras cu vanturi devastatoare si cantitati mari de precipitatii, au anuntat meteorologii de la Centrul National pentru Uragane din Statele Unite…

- Vanturi puternice care insotesc uraganul Zeta s-au abatut luni noaptea asupra coastelor caraibiene ale Mexicului urmand ca fenomenul atmosferic sa loveasca Peninsula Yucatan marti, inainte de a se indrepta spre coastele americane din Golful Mexic, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din…

- Furtuna tropicala Delta s-a transformat in uragan luni in Marea Caraibilor si se va intensifica in timp ce va trece peste partea mexicana a peninsulei Yucatan marti, inainte de a ajunge in sudul Statelor Unite in aceasta saptamana, au informat meteorologii americani, citati de AFP. Delta se indreapta…

- Furtuna tropicala Delta s-a format in Oceanul Atlantic si se prognozeaza ca se va intensifica pana la nivel de uragan in timpul deplasarii spre vestul Cubei, a anuntat luni Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters. Furtuna era localizata la o distanta de aproximativ…

- Uraganul Teddy a crescut in intensitate, ajungand miercuri pana la nivel de uragan de categoria a 2-a, si ar putea atinge joi categoria a 4-a, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters. Uraganul se afla la o distanta de aproximativ 1.315 kilometri est de Antilele…

- Uraganul Laura, de categoria 4, ajuns pe uscat in apropiere de Cameron, o localitate din statul american Louisiana, a precizat joi Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, potrivit Reuters. Uraganul Laura, insotit de rafale de vant cu viteze de pana la 240 de kilometri…

- Furtuna tropicala Laura a adus sambata seara ploi torentiale in Republica Dominicana, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat duminica de Reuters. Furtuna se afla la aproximativ 40 de kilometri sud-est de capitala Santo Domingo, fiind insotita de rafale sustinute de…

- Furtuna tropicala Isaias a redevenit uragan luni seara si s-a abatut asupra statului Carolina de Nord, in sud-estul Statelor Unite, unde, potrivit meteorologilor, ar putea provoca ploi torentiale, relateaza AFP si dpa. Uraganul, insotit de vanturi cu o viteza de pana la 140 de km/h, a…