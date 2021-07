Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii de mașini electrice sunt adesea convinși ca, odata ieșiți pe poarta dealerului, pot conduce fara teama de a mai polua mediul inconjurator și, de multe ori, privesc cu reproș catre participanții la trafic cu motoare cu ardere in interna. Un studiu realizat de Reuters in baza unui model…

- Cel puțin 3 persoane și-au pierdut viața în urma tornadei rare și furtunilor puternice care au facut ravagii de-a lungul graniței de sud a Cehiei joi, alte zeci de persoane fiind ranite, relateaza Reuters.Tornada, raportata în localitați din jurul orașului Hodonin aflat în…

- Regatul Unit a avertizat joi ca nu va tolera ncio atingere a dreptului maritim, dupa ce Rusia l-a avertizat ca va replica oricarei noi ”provocari” din partea Marinei Regale britanice (Royal Navy), la o zi dupa un incident in largul Crimeei, relateaza Reuters. Ministrul britanic al Apararii…

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA Sucursala Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica:

- V-ati gandit vreodata ce s-ar putea intampla in cazul in care s-ar produce o pana de curent la nivel national? Am devenit atat de dependenti de energia electrica, incat e greu sa ne imaginam viata fara ea.

- Un barbat de 50 de ani din Bistrița iși va petrece urmatorii 8 ani dupa gratii. Acesta a fost judecat pentru furt de energie electrica, constituirea de grup infracțional organizat și proxenetism. Tribunalul Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii, vizat fiind un bistrițean. Barbatul…

- Ministrul britanic de externe, Dominic Raab, spune ca nu are nicio idee daca unui finanțator al partidului conservator i s-a cerut sa plateasca îngrijirea copilului premierului Boris Johnson, în contextul acuzațiilor cu privire la donații nedeclarate și împrumuturi pentru a finanța…

- Romanii au cumparat in luna martie faina, malai și paine mai scumpe decat anul trecut cu aproximativ 5%. La ulei sau margarina creșterea a fost și mai mare-, de 11,63% fața de martie 2020.Am platit mai mult și pentru pește sau branza, -produse care s-au scumpit cu 4%, respectiv 4,25%.La categoria servicii,…