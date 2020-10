Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Delta, a 25-a furtuna importanta formata in acest an in Oceanul Atlantic, se indreapta spre Golful Mexic si se prognozeaza ca va lovi saptamana aceasta zonele de pe coasta americana, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC), citat de Reuters. Daca Delta atinge coasta americana a Golfului…

- Un sistem de presiune atmosferica scazuta, format deasupra zonei de sud-vest a Golfului Mexic, are 90% sanse sa se transforme in ciclon in urmatoarele 48 de ore si s-ar putea intensifica joi pana la nivel de depresiune tropicala, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite,…

- Furtuna tropicala Sally ar putea lovi statul american Louisiana in prima parte a zilei de marti cu intensitatea unui uragan de categoria a 2-a, relateaza agentia Xinhua. In unele regiuni autoritatile au emis ordine de evacuare obligatorie. Centrul National pentru Uragane din Miami a prognozat…

- Furtuna tropicala Sally ar putea lovi statul american Louisiana in prima parte a zilei de marti cu intensitatea unui uragan de categoria a 2-a, relateaza agentia Xinhua. In unele regiuni autoritatile au emis ordine de evacuare obligatorie. Centrul National pentru Uragane din Miami a prognozat ca…

- Uraganul Laura, de categoria 4, ajuns pe uscat in apropiere de Cameron, o localitate din statul american Louisiana, a precizat joi Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, potrivit Reuters si DPA.Uraganul Laura, insotit de rafale de vant cu viteze de pana la 240 de kilometri…

- Furtuna tropicala Laura a adus sambata seara ploi torentiale in Republica Dominicana, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat duminica de Reuters. Furtuna se afla la aproximativ 40 de kilometri sud-est de capitala Santo Domingo, fiind insotita de rafale sustinute de…

- Numarul de noi cazuri de COVID-19, spitalizarile si internarile in unitatile de terapie intensiva au o tendinta descendenta in California in ultimele zile, a declarat, luni, guvernatorul statul de pe coasta de vest a SUA, citat de Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de moment de 7,8 a avut loc in statul american Alaska, la o adancime de aproximativ 10 kilometri, relateaza Reuters. Seismul a fost urmat de mai multe replici puternice, iar autoritațile au emis o alerta de tsunami.