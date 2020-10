Stiri pe aceeasi tema

- Ochiul uraganului Delta se deplaseaza spre nord peste coasta de sud-vest a statului Louisiana si urmeaza sa ajunga deasupra uscatului in cursul zilei de vineri, conform unui anunt al Centrului National american pentru Uragane (NHC), transmite Reuters. Uraganul de categoria 3 pe scara de…

- Uraganul Delta s-a intensificat si a devenit de categoria 3 pe scara Saffir-Simpson, care include cinci niveluri de intensitate, odata cu apropierea sa de coastele statului american Louisiana, ai carui locuitori au inceput fie sa isi izoleze locuintele cu diverse materiale, fie sa evacueze regiunea,…

- Centrul periculosului uragan Delta, clasat la nivelul 4 pe scara Saffir-Simpson, a atins miercuri uscatul in dreptul municipiului mexican Puerto Morelos, din statul Quintana Roo, in peninsula Yucatan, relateaza EFE potrivit Agerpres. Potrivit Comisiei nationale a apelor (Conagua) din Mexic, ochiul…

- Uraganul Delta, a 25-a furtuna importanta formata in acest an in Oceanul Atlantic, se indreapta spre Golful Mexic si se prognozeaza ca va lovi saptamana aceasta zonele de pe coasta americana, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC), citat de Reuters. Daca Delta atinge coasta americana a Golfului…

- Uraganul Laura, de categoria 4, ajuns pe uscat in apropiere de Cameron, o localitate din statul american Louisiana, a precizat joi Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, potrivit Reuters si DPA.Uraganul Laura, insotit de rafale de vant cu viteze de pana la 240 de kilometri…

- Uraganul Laura ar putea deveni cea mai puternica furtuna care lovește coasta statului american Louisiana, lucru ce urmeaza sa se intample in primele ore ale zilei de joi, cu ”valuri de furtuna mortale”, transmite myfox8 . Miercuri, la ora 21.00, Laura se afla la 145 kilometri de Port Arthur, cu rafale…

- Furtuna tropicala Isaias a adus miercuri ploi abundente si vanturi puternice in sud-estul Canadei, dupa ce a provocat moartea a sase persoane pe coasta de est a Statelor Unite, relateaza dpa potrivit Agerpres. Isaias urma sa slabeasca in intensitate si sa se disipeze pana joi dupa ce urma sa treaca…