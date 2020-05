Uraganele, din ce în ce mai intense ''într-o lume care se încălzeşte'' (studiu) Viteza vantului in timpul uraganelor este in crestere, conform unei analize a datelor satelitare obtinute intr-o perioada de patru decenii, ale carei rezultate au fost publicate luni, citate de UPI. Viteza maxima sustinuta a vantului in timpul uraganelor a crescut cu circa 8 procente pe deceniu in perioada studiata, potrivit studiului publicat in jurnalul stiintific Proceedings of the National Academy of Sciences. Cercetatorii sunt de parere ca incalzirea planetei ar putea fi cauza. Datele au fost studiate de o echipa de oameni de stiinta de la Centrul pentru Informatii de Mediu al Administratiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta este concluzia unui studiu recent publicat in Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, prestigioasa revista stiintifica americana aparuta in 1914, citata de CNN . In cadrul lucrarilor Academiei Naționale de Științe, o echipa internaționala de arheologi,…

- Cel puțin un miliard de oameni vor fi nevoiți sa iți schimbe locul de trai sau vor indura calduri insuportabile, arata un studiu publicat in revista științifica Proceedings of the National Academy of Sciences, informeaza The Guardian .

- Timp de mii de ani, oamenii au trait intr-o "nișa climatica", unde temperaturile medii au fost si sunt ideale pentru ca societatea sa se dezvolte neincetat și care a oferit condiții favorabile pentru asigurarea necesarului zilnic de hrana, atat prin cultivarea pamanturilor, cat si cresterea animalelor.…

- ​Acum câțiva ani o planeta extrem de îndepartata pur și simplu a disparut de pe cerul nopții, dupa ce observații facute în 2004 și 2006 cu telescopul spațial Hubble aratasera ceea ce parea a fi un corp ceresc mare și stralucitor, la 25 de ani lumina de Terra. Un studiu publicat recent…

- Ce trebuie sa consumam in timpul pandemiei de coronavirus ca sa ne creasca imunitatea și sa ne protejam in fața virusului periculos? Potrivit OMS, alimentația și hidratarea corespunzatoare sunt vitale in aceasta perioada. Astfel, specialiștii spun ca in aceasta perioada oamenii ar trebui sa consume…

- Pentru ca nu se mai fac internari in spitale Centrul de Transfuzie Sanguina Dambovita asigura stocurile numai pentru urgente. Astfel Post-ul Condiții speciale in Centrul de Transfuzie Sanguina Dambovita. Informații utile daca vrei sa donezi in aceasta perioada apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Asociația „Casa Nadejdei” din Aiud, impreuna cu oameni cu suflet mare, au lansat o inițiativa pentru a veni in sprijinul cetațenilor care se afla in izolare și care nu au posibilitatea de a-și asigura cele necesare traiului. Echipa a lansat o linie directa de telefon unde pot fi contactați, iar ei se…

- Henneguya salminicola, un parazit care se stabilește in țesutul muscular al peștilor, este singurul organism caruia ii lipseste complet secventa genetica dedicata respiratiei ca proces fiziologic.Potrivit unui studiu publicat luni de revista Proceedings of the National Academy of Sciences,…