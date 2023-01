Prezent, marti seara, in judetul Gorj, unde s-a intalnit cu autoritatile, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca zece dintre minerii raniti in accidentul produs la cariera Jilt Sud si care au fost internati la trei spitale sunt in stare stabila. Prima oprire a ministrului a fost la cariera Jilt Sud, apoi a discutat cu sefii din Complexul Energetic Oltenia. Popescu a transmis condoleante familiilor celor trei mineri decedati. ”Am vorbit deja cu seful Corpului de Control al Ministerului Energiei si maine o echipa formata din trei va veni la Complexul Energetic Oltenia pentru evaluarea…