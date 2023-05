UPDATE: O femeie a fost preluata de un echipaj medical si dusa la spital, in stare de inconstienta. Un barbat a fost declarat decedat de catre medici. Compania a demarat propria ancheta si a precizat ca incidentul a avut loc in timpul unor manevre uzuale. ”La data de 13 mai a.c., in jurul orei 17.15, […] The post UPDATE. VIDEO. Incident grav la Rafinaria Petromidia. Doua persoane au cazut intr-un bazin. Una a murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .