- PTF Otaci, PTF Unguri, PTF Ocnița și PTF Grimancauți sunt temporar inchise, pe motivul alertelor aeriene. Poliția de frontiera indeamna calatorii sa evite aceste zone, daca planifica calatorii.

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 46 955 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 24 022 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 27 464, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- Poliția de frontiera informeaza ca la aceasta ora sint aglomerate doua puncte de trecere a frontierei cu Romania. Punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni: pe sensul de ieșire din Moldova sunt circa 80 de mașini, pentru a exclude creșterea timpilor de așteptare au fost deschise trei piste suplimentar…

- Cozi de mașini și astazi, in mai multe puncte de trecere a frontierei Republicii Moldova. La aceasta ora, cea mai mare aglomerație se atesta in PTF Leușeni, unde zeci de autoturisme urmeaza sa treaca procedura de control, pentru a ieși din țara.

- Poliția de Frontiera a anunțat ca, de la aproximativ ora 14:00, doua puncte de trecere a frontierei Republicii Moldova cu Ucraina și-au sistat temporar activitatea.Toți calatorii sint rugați sa fie ințelegatori. La vama Cișmichioi, motivul ar fi lipsa energiei electrice pe partea Ucrainei, iar la vama…

- Și in acest weekend ne așteptam la o creștere a traversarilor frontierei de stat. Mulți dintre conaționalii noștri revin acasa, dar și mulți sint care și-au planificat vacanțele in afara țarii. In special, unele puncte de trecere a frontierei R. Moldova cu Rominia, cum ar fi Leușeni și Sculeni, ramin…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, marti, ca in cadrul discutiilor avute cu omologul sau maghiar Peter Szijjarto, a propus mai multe masuri pentru a usura tranzitul frontierei, printre acestea aflandu-se si oprirea in weekend a traficului peste un anumit tonaj. Szijjarto a anuntat…

- “Am discutat despre situatia de la frontierele noastre, de la frontiera noastra comuna si am propus o serie de masuri pentru a usura tranzitul frontierei, avand in vedere ca sunt anumite momente in care tranzitul este mai dificil, exista aglomerari de camioane care trebuie sa treaca frontiera si incercam…