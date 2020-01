Stiri pe aceeasi tema

- Rezolutia a fost adoptata la primele ore ale zilei de miercuri (ora coastei de est a SUA), cu 53 de voturi pentru si 47 de voturi contra, care au respectat liniile celor doua partide. Documentul stabileste regulile generale ale procesului. Regulile propuse de McConnell amana orice eventuala depozitie…

- Avocatii din echipa care il va apara pe presedintele Trump in procesul de demitere initiat de Camera Reprezentantilor a Congresului a prezentat vineri un prim raspuns la acuzatiile de abuz de putere si obstructionarea Congresului. Linia pe care acestia au ales sa mearga nu este una noua sau…

- In Senatul Statelor Unite au fost citite articolele actului de destituire, referitoare la abuzul de putere si obstructionarea Congresului. Donald Trump devine astfel al 3-lea presedinte din istoria Statelor Unite care va fi supus procedurilor de demitere. Potrivit rezolutiei cu numarul 755, Camera Reprezentantilor…

- Șefa democratilor în Congresul american, Nancy Pelosi, și-a dat vineri acordul pentru trimiterea la Senat a actului de acuzare împotriva președintelui Donald Trump, esential pentru lansarea procesului de destituire, cerând un vot „saptamâna viitoare”, relateaza AFP.Republicanii…

- "In timp ce noi cream locuri de munca si ne batem pentru Michigan, stanga radicala din Congres este roasa de invidie, ura si furie, si vedeti ce se intampla", a declarat Donald Trump in discursul sau la un miting de campanie in orasul Battle Creek. "Democratii incearca sa anuleze votul a zeci…

- Democratii americani au retinut marti doua capete de inculpare ("impeachment") a lui Donald Trump in cadrul procedurii destituirii presedintelui american - si anume abuzul de putere si obstructionarea bunului mers al Congresului, relateaza AFP. In cazul in care cele doua capete de acuzare…

- Comisia juridica din Camera Reprezentantilor l-a invitat marti pe Donald Trump sau pe avocatii acestuia sa participe la o audiere pe 4 decembrie, care va marca inceperea unei noi faze a anchetei ce vizeaza destituirea presedintelui, informeaza agentiile internationale de presa, transmite AGERPRES .…

- Comisia juridica din Camera Reprezentantilor l-a invitat marti pe Donald Trump sau pe avocatii acestuia sa participe la o audiere pe 4 decembrie, care va marca inceperea unei noi faze a anchetei ce vizeaza destituirea presedintelui, informeaza agentiile internationale de presa."Va scriu pentru a afla…