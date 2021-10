Premierul desemnat Nicolae Ciuca și Florin Cițu, alaturi de cațiva membri ai conducerii PNL s-au intalnit, joi seara, la Guvern, intr-o ședința de urgența, pentru a pune la punct programul de guvernare al Cabinetului Ciuca. UPDATE ORA 19 Ședința conducerii PNL s-a mutat la Vila Lac, unde premierul desemnat Nicolae Ciuca și colegii sai de […] The post UPDATE. Ședința s-a mutat la Vila Lac, cu Klaus Iohannis / Ședința PNL de urgența la Guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .