- Razboiul din Ucraina face o prima victima la nivel inalt in randul trupelor de ocupație. Informații neconfirmate din surse oficiale susțin ca un general ar fi fost ucis in lupta sambata seara. Se pare ca este vorba de generalul cecen Magomed Tushayev, comandantul Regimentului 141 Motorizat al Garzii…

- E tanara, frumoasa, educata, plus deputat al Ucrainei. N-a facut, inainte, cine știe ce pregatire militara. A fost ocupata cu studiile și cu toate ale vieții. Dar, acum, ca Putin s-a pus din senin cu razboiul pe țara ei, Kira Rudik a pus mana pe arma, decisa, de altfel, ca o gramada de cetațeni ucraineni,…

- Forțele ruse au preluat controlul asupra aeroportului internațional din apropierea capitalei Ucrainei, a transmis un inalt oficial ucrainean. Este vorba de aeroportul internațional Antonov din Hostomel, la aproximativ 10 kilometri distanța de Kiev, a declarat Mykhailo Podoliak, consilier al șefului…

- Primul ministru Nicolae Ciuca a transmis joi dimineața un scurt mesaj, pe Tweeter, legat de agresiunea armata desfașurata de Rusia pe teritoriul Ucraineai, joi dimineața. „Condamn folosirii ilegale a forței in agresiunea rusa impotriva Ucrainei. Razboiul cu incalcarea oricarei legi internaționale produce…

- Deși anunța retragerea trupelor, se pare ca Rusia a aduc inca 7.000 de militari la granița cu Ucraina, potrivit unui oficial al Casei Albe. „Rusii au anuntat ca isi retrag trupele de la granita cu Ucraina. Acum stim ca este fals. De fapt, avem acum confirmat ca in ultimele zile Rusia si-a marit prezenta…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov afirma ca ”daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina. Decizia se afla, insa, in mainile președintelui Vladimir Putin, cel care va da și raspunsul la propunerile venite din partea SUA și NATO legat de garantiile de securitate cerute de Moscova Declarația…

- Romanii nu sunt mari amatori de fructe și legume și, mai mult de atat, se afla chiar pe ultimul loc in UE in ceea ce privește consumul. La noi, doar 2% din populatie mananca zilnic cel putin cinci portii de fructe si legume, in timp ce la nivelul Uniunii unul din trei cetateni (33%) a raportat in 2019…

- Israelul a condus zilele acestea un grup de zece tari care au simulat un atac cibernetic de amploare asupra sistemului financiar global. Oamenii s-au speriat și au fugit la ghișeele banzilor ca sa-și retraga banii. Simularea coordonata de Israel a fost creata pentru a creste gradul de cooperare internationala…