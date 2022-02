Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 18:30 – Rohovei Paun, ambasador al Ucrainei in Romania: Putin se oprește numai acolo unde este oprit. Ințelege numai limba forței | AUDIO (Europa FM) UPDATE 18:25 – Proteste in Moscova! Poliția aresteaza participanții: UPDATE 17:52 – Site-urile puterii de la Moscova sunt neaccesibile. Putem…

- "De cand politica se face pe televiziuni si mai putin in cabinete, modul in care se transmit informatiile, chiar si la nivel mondial, e mai putin important. Daca ar fi fost adevarat ca , ar mai fi spus asta? Asta e un razboi informational.Exista posibilitatea unui razboi. Daca va intra acolo Rusia,…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anunțat vineri, intr-un discurs televizat, adresat natunii, ca „va exista un razboi”, in cazul in care Belarusul sau Rusia vor fi atacate. Acesta se angajeaza sa primeasca ”sute de mii” de militari rusi, in cazul unui conflict armat, relateaza AFP, News.ro.…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko anunta vineri. intr-un discurs televizat - de cateva ore - adresat natunii, ca tara sa va merge la razboi, daca aliata sa Rusia este atacata, si se angajeaza sa primeasca "sute de mii" de militari rusi in cazul unui conflict armat, relateaza AFP. Lukasenko face…

- Dispozițiile optimiste de la inceputul unui nou an nu au fost de durata. Se pare ca investitorii au o serie de motive de ingrijorare, iar potențiala invazie a Ucrainei de catre Rusia este pe ordinea de zi. Potrivit casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania, nu exista alta soluție decat cea…

- Statele Unite si europenii au luat masuri pentru a proteja aprovizionarea Europei cu gaz natural daca Rusia va decide vreodata, în cazul unui conflict deschis, sa închida robinetul, a declarat marti un înalt oficial de la Casa Alba, relateaza Agerpres.El a avertizat de asemenea…

