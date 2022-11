Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul si partenerii sociali au cazut de acord in privinta majorarii salariului minim brut garantat in plata la 3.000 de lei - din care 200 de lei scutiti de impozit si contributii de asigurari, in urma discutiilor purtate la Palatul Victoria, la reuniunea Consiliului National Tripartit pentru Dialog…

- Guvernul si partenerii sociali au cazut de acord in privinta majorarii salariului minim brut garantat in plata la 3.000 de lei – din care 200 de lei scutiti de impozit si contributii de asigurari, in urma discutiilor purtate la Palatul Victoria, la reuniunea Consiliului National Tripartit pentru Dialog…

- „Am considerat necesar sa ne consultam pe acest subiect cu partenerii sociali, pentru ca in functie de propunerile lor si de perspectivele bugetare pentru anul viitor sa venim cu o solutie realista pentru contextul actual”, a declarat Nicolae Ciuca, potrivit comunicatului de presa al Guvernului. La…

- Premierul Nicolae Ciuca a participat la reuniunea Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social care a avut loc, joi la Palatul Victoria. In cursul discutiilor au fost analizate propunerile patronatelor si sindicatelor legate de majorarea salariului minim pe economie incepand cu 1 ianuarie 2023,…

- Nivelul noului salariu minim pe economie, aplicabil din ianuarie 2023, este supus miercuri unei dezbateri la care vor participa principalii actori implicați: patronatele, sindicatele, guvernanții și reprezentanții Bancii Naționale a Romaniei. Decizia este importanta și pentru romanii care caștiga mai…

- Comunitatea Declic a organizat, miercuri, o acțiune de protest in Piața Victoriei, chiar in timpul ședinței de Guvern pe tema salariului minim european. Organizatorii manifestației au adus in fața Guvernului doua mese, una a politicienilor care este plina de mancare și una a omului de rand pe care au…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, la Antena 3, ca discuția de luni dintre premierul Nicolae Ciuca și ministrul apararii, Vasile Dincu, este ”normala” și ca urmeaza sa aiba la randul sau o discuție cu șeful Guvernului. Ciolacu evitat sa spuna daca va solicita schimbarea lui Dincu. Liderul…

- Premierul Romaniei a salutat decizia companiei globale din domeniul aerospatial si al securitatii de a demara activitati de cercetare-dezvoltare in Romania. „Este o noua dovada a consolidarii Parteneriatului Strategic Romania-SUA. Guvernul sprijina investitiile, iar componenta economica vine sa consolideze…