UPDATE /peste 200 de percheziții domiciliare In urma celor 218 percheziții efectuate ieri, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, au fost ridicați aproximativ 154.800 de lei, peste 133.000 de euro, aur. Totodata, polițiștii au ridicat și mijloace electronice de stocare a datelor, documente, precum și echipamente IT. Trei mandate de aducere au fost puse in executare. In urma acțiunii de ieri, doi barbați... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma celor 218 percheziții efectuate ieri, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, au fost ridicați aproximativ 154.800 de lei, peste 133.000 de euro, aur. Totodata, polițiștii au ridicat și mijloace electronice de stocare a datelor, documente, precum și echipamente…

- In urma celor 218 percheziții efectuate ieri, 15 aprilie, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, au fost ridicați aproximativ 154.800 de lei, peste 133.000 de euro, aur. Totodata, polițiștii au ridicat și mijloace electronice de stocare a datelor, documente, precum…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș The post Peste 200 de percheziții in 28 de județe, efectuate de procurorii și polițiștii din Mureș, intr-un dosar de inșelaciune, evaziune fiscala și spalare de bani appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, efectueaza 218 percheziții domiciliare, in București și in 28 de județe, la persoane banuite de inșelaciune, evaziune fiscala, spalare a…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures fac joi dimineata 190 de perchezitii in 17 judete si in municipiul Bucuresti, la persoane fizice si la sedii de firme.

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures fac joi dimineata 190 de perchezitii in 17 judete si Post-ul Percheziții in mai multe județe, inclusiv Dambovița, intr-un dosar de evaziune fiscala și abuz in serviciu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures au pus in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara, in Mures si Brasov, in cadrul unui dosar penal in care sunt vizate achizitii fictive de bunuri si servicii in domeniul constructiilor, pentru cresterea…

- Politistii din judetul Mures au efectuat, miercuri, 10 perchezitii domiciliare, in judetele Mures si Brasov, la persoane banuite de evaziune fiscala prin intermediul unor societati fantoma, intr-un dosar cu un prejudiciu estimat la peste 278.000 de lei, potrivit Agerpres. Citește și: Valeriu…