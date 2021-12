Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul mediului, Tanczos Barna, a declarat, miercuri seara, ca modul in care Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a gestionat lansarea Programului Casa Verde Fotovoltaice este inacceptabil. “Nu exista nicio scuza”, a transmis ministrul care a precizat ca a dispus un control la AFM. “Modul in…

- Modul in care Administratia Fondului pentru Mediu a gestionat lansarea programului Casa Verde Fotovoltaice este inacceptabil si am solicitat conducerii instiutiei ca pana maine dimineata sa prezinte o solutie in vederea modului in care vor fi depuse si evaluate dosarele pregatite, a declarat ministrul…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a transmis, miercuri, ca accesul in aplicatia informatica dedicata Programului Casa Verde Fotovoltaice a fost suspendat, dupa ce s-au inregistrat probleme in functionarea acesteia.

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta, miercuri, suspendarea accesului în aplicatia informatica dedicata Programului Casa Verde Fotovoltaice, dupa ce s-au înregistrat probleme în functionarea acesteia. Presedintele AFM anunta ca, la ora 14.00, va avea loc o simulare, iar la ora…

- ”Avand in vedere problemele de natura tehnica ale aplicatiei informatice aferente Programului Casa Verde Fotovoltaice, inscrierile persoanelor fizice de catre instalatori, programate initial pentru astazi, 22 decembrie 2021, ora 10.00 vor fi suspendate pentru remedierea problemelor de functionare ale…

- ”Incepand cu data de 22 decembrie 2021, ora 10:00, persoanele fizice interesate sa se inscrie in Programul Casa Verde Fotovoltaice se pot adresa instalatorilor validati in vederea inscrierii in program. Valoarea disponibila pentru reluarea inscrierilor in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice…

- Tanczos Barna a declarat, miercuri, la Digi 24, ca se cauta solutii ca bugetul pentru proiectul care vizeaza instalarea de panouri fotovoltaice pentru locuinte sa fie suplimentat. “In decembrie, suplimentam bugetul, cautam solutia ca cele 280 de milioane sa fie suplimentate, mergem pe un sistem testat…