UPDATE: ” Serviciul de transport public functioneaza in parametrii normali si se circula in conditii de iarna. In cursul diminetii, din cauza conditiilor meteo au fost inregistrate cateva evenimente, punctual, la care s-a intervenit operativ iar in prezent circulatia este reluata”, a transmis STB, intr-un comunicat de presa. Societatea exemplifica situatiile cu care s-au confruntat mijloacele de transport in comun: – ora 07.20 – tramvai care circula pe linia 36 (la int Sos. Pantelimon/ Bd. Ferdinand, sens Platf. Ind. Pipera,) a deraiat cu boghiul I. S-au dirijat mijloacele de interventie iar…