- Astazi, in Ajunul Anului Nou Astazi, in Ajunul Craciunului, are loc ultima extragere la Loteria de vaccinare, cand va fi acordat si marele premiu, in valoare de 1 milion de lei si un alt premiu in valoare de 500.000 de lei. Inscrierile au putut fi facute pana vineri, la ora 12.00.

- LOTERIA vaccinarii: Vineri, 31 decembrie, ultimele extrageri, inclusiv marele premiu de 1 milion de lei. Cum te poți inscrie Vineri, 31 decembrie, vor fi ultimele extrageri la Loteria vaccinarii, inclusiv cea pentru marele premiu de 1 milion de lei. Potrivit regulamentului, inscrierile se fac pana vineri,…

- S-a aflat ca a fost caștigat marele premiu la ceea ce mulți considera a fi „jocul vedeta” al Loteriei Romane, Loto 6/49! E vorba despre un premiu in valoare de peste 1 milion de euro. Biletul norocos s-a jucat la Tulcea. Anunțul a venit de la Loteria Romana, dupa extragerile din 12 decembrie, cand din…

- Marele premiu la Loto 6/49 in valoare de peste 1 milion de euro a fost castigat duminica, biletul norocos fiind jucat la Tulcea si costand 120,50 de lei, transmite News.ro. ”S-a castigat marele premiu la Loto 6/49 in valoare de peste 1 milion de euro. Biletul norocos a fost jucat in Tulcea…

- REZULTATE LOTERIA VACCINARII -Extragerea din 28 noiembrie: Ce numere au caștigat marele premiu al lunii Au fost doua extrageri duminica 28 noiembrie 2021 la Loteria, in care s-a acordat și marele premiu al lunii, in valoare de 300.000 de lei, in plus fața de premiile de 100.000 de lei și de 10.000 de…

- Prima extragere lunara si cea de-a cincea extragere saptamanala la Loteria de Vaccinare au avut loc duminica seara. La extragerea saptamanala au participat numerele din intervalul 1.872.850 - 2.331.899 corespunzatoare participantilor care s-au inscris pana vineri, 29 octombrie, iar la prima extragere…

- Doar 20% din cei peste 45 de mii de locuitori ai raionului Taraclia sunt imunizati, ceea ce este sub media nationala. Campania de vaccinare anti-COVID-19 decurge lent, iar responsabilii de la Consiliul Raional Taraclia trag un semnal de alarma si incearca sa convinga populatia, prin