UPDATE: Jaf la o bancă din Brăila. Hoțul a fugit cu banii (video) O persoana necunoscuta a reușit sa jefuiasca miercuri, la pranz, sucursala BRD de pe Șoseaua Buzaului, din Braila. Conform Inspectoratului Județean de Poliție Braila, angajata sucursalei bancare din Braila a sunat la 112 la ora 14:05 și a spus ca o persoana necunoscuta a sustras bani din banca. Conform imaginilor de pe camerele de supraveghere, o persoana tanara, cu un hanorac gri, șapca trasa peste ochi și masca sanitara ce-i acoperea fața s-a prezentat la ghișeu, a inaintat funcționarei o hartie și a intrat peste ea, in spatele biroului. Speriata, aceasta a fugit, hoțul a luat banii din sertarele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

