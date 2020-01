Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la legea care elimina pensiile de serviciu ale magistratilor, adoptata de Camera Deputatilor. Potrivit unui comunicat al Instantei Supreme, decizia a fost luata de Sectiile Unite in prezenta…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) s-a intrunit, miercuri seara, pentru a formula o sesizare ce va fi trimisa Curții Constituționale a Romaniei (CCR), cu privire la abrogarea legii pensiilor de serviciu. Cu unanimitate de voturi, dupa o ședința de doar cateva minute, magistrații au decis…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va sesiza Curtea Constitutionala pe tema desființarii pensiilor speciale. Sectiile unite al Inaltei Curti de Casatie si Justitie vor sesiza Curtea Constitutionala pentru controlul de constitutionalitate ex-ante a legii privind desfiintarea pensiile speciale ale magistratilor.…

- Adunarea Generala de la Inalta Curte de Casație și Justiție se va intruni maine pentru a formula o sesizare ce va fi trimisa Curții Constituționale a Romaniei, cu privire la abrogarea legii pensiilor de serviciu, au precizat surse judiciare pentru Mediafax. Conforum sursei citate, sesizarea va fi inaintata…

- ICCJ va sesiza CCR despre desfiintarea pensiilor speciale ale magistratilor Curtea Constitutionala a României. Foto: Arhiva. Înalta Curte de Casatie si Justitie va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la desfiintarea…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Corina Corbu, a convocat pentru miercuri, 29 ianuarie, la ora 18.00, sectiile unite ale ICCJ, pentru formularea sesizarii Curtii Constitutionale pe legea votata azi de Parlament, prin care se elimina pensiile de serviciu ale magistratilor.Pensiile…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a sesizat miercuri Curtea Constitutionala cu o exceptie de neconstitutionalitate care se refera la modul de organizare si functionare a Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), ridicata in dosarul in care sunt judecati fostul sef al DNA Ploiesti…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dispus sesizarea Curtii Constitutionale in dosarul in care procurorul Mihaiela Moraru Iorga a fost trimisa in judecata de DNA, cu o exceptie privind OUG 7/2019 care se refera la atributiile Sectiei speciale de anchetare a magistratilor. "Admite cererea formulata…