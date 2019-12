Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti (CAB) au anuntat ca au luat act cu ingrijorare de initiativa legislativa privind eliminarea pensiilor de serviciu ale magistratilor si sustin protestul grefierilor pe aceasta tema. "Consultati cu privire la proiectul de lege aflat in dezbatere parlamentara,…

- Mii de grefieri din intreaga tara au protestat, miercuri dimineata, incepand cu ora 10,00, pe timpul activitatii Plenului Camerei Deputatilor, fata de intentia guvernantilor de a elimina pensiile speciale din sistemul judiciar. Pe perioada protestului, arhivele si registraturile instantelor…

- ​Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor reia, marti, dezbaterile cu privire la doua proiecte de lege referitoare la pensiile speciale, initiate de PNL si, respectiv, USR. Sedinta comisiei este programata sa înceapa la ora 16,00. Proiectul PNL propune eliminarea pensiilor de…

- Pensiile speciale sunt noul hit al iernii. Politicienii promit iar reducerea lor. Numai ca se va ajunge la taieri nesemnificative. Pentru ca nimeni nu indraznește sa se puna cu militarii, judecatorii sau procurorii. Special am pus acest titlu. Pentru a scoate in evidența absurdul situației.…

- "Ce pensii speciale taiem? Proiectul USR de desființare a pensiilor speciale a fost deblocat. Dupa cațiva ani in care a fost taraganat și oprit pe unde s-a putut prin parlament, a sosit pe ordinea de zi a comisiei pentru munca. E mare lucru. Doamna Turcan a declarat ieri ca PNL iși…

- "Am luat decizia ca PNL sa sustina anularea pensiilor speciale, cu exceptia pensiilor militarilor si magistratilor, care deja au o decizie a Curtii Constitutionale. In felul acesta se elimina o inechitate crasa in sistem, sunt aproape 9 miliarde de euro pe an, care sunt cheltuite de statul roman…

- "Nu pot sa spun cat de constituționala ar fi, nu știu ce vor sa faca. Nu asta e marea problema. Cel puțin pentru judecatori nu e o pensie speciala, ci pensie de serviciu. Daca se aplica un impozit covarșitor nu are sens sa le mai dea o pensie de serviciu. Sigur ca magistrații vor fi nemulțumiți.…

- "Partidul Social Democrat susține ferm ca impozitarea pensiilor speciale sa nu se aplice pensiilor militare. Pensiile militare de stat trebuie sa beneficieze de sistemul de impozitare aflat acum in vigoare. Vom promova acest amendament in Camera Deputaților, care este camera decizionala. Ca…